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Делегация РФ будет участвовать в весенней сессии ПАСЕ дистанционно

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегация РФ будет дистанционно работать на предстоящей в апреле весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Депутаты и сенаторы приняли решение, что работаем на этой сессии дистанционно", - сказал Толстой журналистам в понедельник.

Он отметил, что решение не поехать связано с ежедневным количеством заражений коронавирусом во Франции, объявлением президентом Эммануэлем Макроном "комендантского часа" и наличием большого количества работы, которая связана с посланием президента РФ Федеральному собранию, у всех членов делегации.

Вместе с тем в ПАСЕ, по словам Толстого, "по-прежнему множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой: это касается крымских татар, это касается Навального, это касается так называемой проблемы политзаключённых в России".

"Сама постановка вопроса для нас неприемлема. Мы будем вносить наши поправки и высказывать наши возражения, но при том понимании, что, к сожалению, в большинстве своем ПАСЕ продолжает сохранять крайне антироссийскую позицию", - сказал глава делегации.

Также Толстой отметил, что "самым главным условием продолжения нашей работы на этой площадке является сохранение полных прав делегации Федерального Собрания".

"Если будет принято решение в каком-то смысле эти права ущемить, мы в такой ситуации работать не будем", - сказал он.

Весенняя сессия ПАСЕ начнется 19 апреля. Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в ходе этой сессии в формате срочных дебатов с принятием резолюции, будет рассматриваться "досье Навального".

"Понятно, что это будет жесткая, антироссийская резолюция", - сказал глава комитета.

Петр Толстой ПАСЕ Госдума Франция

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