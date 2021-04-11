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Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета из-за инцидента в Анкаре

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциации европейских женщин направили письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием его отставки после протокольного инцидента в Анкаре, где во время визита руководителей институтов ЕС в Турцию не было предложено кресло главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Как сообщают в воскресенье бельгийские СМИ, эти ассоциации объявили сбор подписей под петицией, и на момент публикаций в начале второй половины дня было собрано более 2,5 тыс. подписей в Бельгии, Франции, Италии и даже за пределами Евросоюза.

Одна из ассоциаций - Международный благотворительный фонд расширения прав и возможностей женщин - указала на "три главные ошибки" Мишеля во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в минувший вторник в Анкаре. По мнению инициаторов петиции, глава Евросовета нанес ущерб "дипломатии, Европейскому союзу и правам человека, особенно правам женщин", а подобное отношение к председателю Еврокомиссии было "оскорблением всех женщин".

На встрече в Анкаре произошел протокольный инцидент с главой ЕК фон дер Ляйен, которой не предложили кресло рядом с президентом Эрдоганом. В СМИ и социальных сетях было широко распространено видео, на котором отчетливо слышно, как фон дер Ляйен издает возглас удивления, когда видит, как Мишель усаживается в кресло, а ей уготовано место на диване в стороне, напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, не равного ей по рангу в протокольной иерархии. Глава ЕК казалась растерянной и не понимавшей, куда ей садиться, пока Мишель и Эрдоган устраивались в креслах.

По словам Мишеля, они с фон дер Ляйен предпочли не усугублять ситуацию привлечением публичного внимания и отдать в начале этой встречи приоритет существу политической дискуссии.

Между тем Чавушоглу заявил, что встреча руководства ЕС с Эрдоганом состоялась в соответствии с протоколом и требованиями европейской стороны.

ЕС Шарль Мишель

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