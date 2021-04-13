Китай обеспокоило решение Японии сбросить в океан воды с "Фукусимы-1"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU -МИД КНР заявил об обеспокоенности односторонним решением японского правительства сбросить в океан воду, которая ранее использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", пострадавшей во время разрушительного цунами 2011 года.

"Правительство Японии 13 апреля приняло решение утилизировать ядерные сточные воды с АЭС "Фукусима" посредством сброса их в море. Как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона Китай этим серьезно обеспокоен", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что решение Японии было принято "без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом, несмотря на внутренние и внешние сомнения и возражения".

"Мы настоятельно призываем Японию признать ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом реагировать на серьезные озабоченности международного сообщества, соседних стран и их граждан", - подчеркнул китайский МИД.

В заявлении говорится, что сброс в море не должен начинаться без разрешения до тех пор, "пока не будут достигнуты соглашения со всеми соответствующими странами и Международным агентством по атомной энергии".

"Китай будет продолжать внимательно следить за развитием событий вместе с международным сообществом и оставляет за собой право реагировать в дальнейшем", - заявило внешнеполитическое ведомство КНР.

Как сообщалось, решение о сбросе воды вызвало "сожаление" у правительства Южной Кореи. США рассчитают, что Япония ответственно подошла к вопросу утилизации воды, и надеются на координацию по этому вопросу.

Во вторник правительство Японии объявило о решении сбросить в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

В настоящее время водные отходы хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий. Правительство собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами и через два года начать сброс воды в океан.

Правительственная комиссия Японии еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду с "Фукусимы" в море, но решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.