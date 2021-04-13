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Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Минске умер певец Леонид Борткевич, солист ВИА "Песняры". Об этом говорится в сообщении на странице солистов группы в фейсбуке.

Ему был 71 год.

Борткевич пел в "Песнярах" с 1970 по 1980 год, затем он оставил группу, чтобы учиться в ГИТИСе на режиссера. В 1989 году он вместе с женой гимнасткой Ольгой Корбут уехал в США и прожил там все 90-е.

В 1999 году он вернулся в "Песняры" и оставался в ансамбле до гибели художественного руководителя группы Владимира Мулявина в 2003 году. После этого Борткевич руководил собственным ансамблем, который также назвал "Песняры".

В исполнении Борткевича известны такие песни, как "Белоруссия", "Вераника", "Александрына", "Березовый сок".

Он был гражданином США и Белоруссии, заслуженным артистом БССР.

Минск Белоруссия Песняры Леонид Борткевич

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