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В Белоруссии задержали лидера БНФ Костусева и политолога Федуту

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - КГБ Белоруссии сообщил о задержании в рамках уголовного дела лидера старейшей в стране оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григория Костусева и политолога Александра Федуты.

"Комитетом государственной безопасности в рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута", - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на КГБ.

После проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по этой ситуации.

Ранее во вторник зять Костусева Дмитрий Антончик сообщил об обыске у него дома.

Белоруссия

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