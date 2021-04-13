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В Apple анонсировали онлайн-презентацию на 20 апреля

Компания может представить новый iPadPro и метки AirTag

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. планирует 20 апреля провести онлайн-мероприятие, говорится на сайте компании.

В этот день может пройти презентация нового iPadPro и меток AirTag, предназначенных для поиска вещей, сообщает MacRumors.

В объявлении на сайте компании, однако, не уточняется, чему будет посвящено мероприятие. Прошлой весной Apple представила новый iPad и обновленный ноутбук MacBook Air, отмечает MarketWatch.

Акции Apple во вторник дорожают на 2,3%.

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