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США перебросят дополнительные войска в ФРГ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американское военное командование перебросит в ФРГ, среди прочего, разведчиков, артиллеристов, специалистов по кибероперациям и радио-электронной борьбе (РЭБ), заявил во вторник представитель контингентов США в Европе и Африке полковник Джо Скрокка.

"Речь идет о полевой артиллерии, ПВО и ПРО, разведке, операциях в киберпространстве, РЭБ, космосе, авиации и о группе обеспечения бригады", - приводит Пентагон предоставленные Скроккой данные о специализации перебрасываемых в ФРГ дополнительных военных.

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Со своей стороны, глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс пояснил, что военные будут направлены в город Висбаден.

Ранее во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США приняли решение разместить еще 500 военнослужащих в Германии; с действиями России этот шаг никак не связан.

"Позвольте заверить вас, что это сигнал для НАТО. Сигнал состоит в том, что мы в полной мере поддерживаем НАТО. Что более важно, мы ценим отношения с нашим партнером здесь, в Германии", - сказал Остин, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать решение США разместить дополнительные войска в Германии сигналом в адрес России на фоне обострения обстановки на востоке Украины.

По словам Остина, наращивание американских ВС в Германии - это "дополнительные возможности".

В феврале представитель федерального правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия позитивно восприняла заявление президента США Джо Байдена о пересмотре решения прежней администрации о выводе части своего воинского контингента из ФРГ.

"Правительство приветствует это заявление, мы будем внимательно следить за дальнейшим ходом событий", - сказал Зайберт.

15 июня 2020 года экс-президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных. Американский лидер тогда отметил, что принял такое решение, так как считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

ФРГ США Пентагон

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