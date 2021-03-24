США предупредили ФРГ о санкциях в случае попыток достроить "Северный поток 2"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что предупредил главу МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции, если увидит попытки достроить или сертифицировать газопровод "Северный поток 2".

"Я ему сказал, что мы продолжим отслеживать работы по завершению строительства или по сертификации газопровода. И если такая работа будет вестись, мы примем решение о том, могут ли быть введены санкции", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Блинкен напомнил, что "рискуют попасть под санкции компании, которые участвуют в строительстве газопровода".

Госсекретарь подчеркнул, что считал важным лично заявить об этих вещах Маасу, чтобы между сторонами не было недопонимания.

Блинкен также заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Берлином, несмотря на сохраняющиеся разногласия по "Северному потоку 2".

"Германия - среди наших самых близких союзников. Но у нас серьезные разногласия по "Северному потоку 2". Это ни для кого не секрет", - сказал глава Госдепа.

"Однако мы не допустим, чтобы эти разногласия мешали той работе, которую мы делаем вместе по решению проблем, беспокоящих граждан обеих наших стран", - отметил он.

Госсекретарь США указал, что во вторник, 23 марта, провел "прекрасные переговоры" с Маасом и остальными союзниками по НАТО.

"Президент Байден очень четко дал понять, что "Северный поток 2" - это плохая идея. И я повторил это Маасу", - добавил он.

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.