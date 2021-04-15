Что случилось этой ночью: четверг, 15 апреля

Вывод войск США и НАТО из Афганистана, грядущие американские санкции против РФ, арест гендиректора "Невской мануфактуры"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден объявил о решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября 2021 года. В координации с США выводить свои войска с 1 мая начнут страны НАТО и Грузия. Союзники констатировали, что вывод войск из Афганистана будет непростым и несет определенные риски. СМИ со ссылками на источники пишут, что Байден принял это решение вопреки позиции высокопоставленных военных, выступавших за сохранение небольшого контингента США в Афганистане.

- Bloomberg узнал, что США введут санкции против 10 россиян и 20 компаний из РФ за вмешательство в выборы и кибератаки. Также не исключено, что Вашингтон выдворит ряд российских чиновников и дипломатов. По данным Politico, эти санкции не затронут "Северный поток 2". О санкциях может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля.

- Cуд разрешил четырем журналистам DOXA выходить из дома на одну минуту в сутки - с 23:59 до 00:00. Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Армену Арамяну также запрещено пользоваться средствами связи и интернетом и общаться с кем-либо, кроме адвоката. Журналисты студенческого СМИ стали фигурантами дела о вовлечении несовершеннолетних в митинги - по нему же был заочно арестован Леонид Волков.

- США уведомили Турцию об отмене прохода двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море, сообщают со ссылками на дипломатические источники турецкие СМИ. Ранее в среду появились сообщения о том, что эсминцы ВМС США Donald Cook и Roosevelt вышли из базы на Крите в направлении Черноморских проливов.

- Суд в Петербурге на два месяца арестовал гендиректора сгоревшей "Невской мануфактуры" Максима Макеева. Он вместе со своим заместителем является подозреваемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.