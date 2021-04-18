Умер один из основателей Adobe Чарльз Гешке

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сооснователь американской компании Adobe и один из создателей формата файлов PDF Чарльз Гешке умер в возрасте 81 года, сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на письмо гендиректора разработчика ПО Шантану Нарайена.

Гешке получил докторскую степень в университете Карнеги - Меллона, после чего начал работать в исследовательском центре Xerox PARC. Там он познакомился с Джоном Уорноком, с которым в 1982 году основал Adobe. История компании началась с гаража Гешке, а названа она была по ручью, который протекал за домом в калифорнийском городе Лос-Альтос.

Первой их разработкой стал язык описания страниц PostScript, который начал использоваться на компьютерах Apple и обеспечивал печать документов. Позднее технология стала использоваться повсеместно.

За годы работы компания разработала множество компьютерных программ, в том числе Adobe Reader и Adobe Acrobat, а также Photoshop и InDesign.