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Скончался отец президента Туркменистана

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В воскресенье в возрасте 89 лет умер Мяликгулы Бердымухамедов - отец президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Государственное информационное агентство республики.

За годы работы в органах МВД Мяликгулы Бердымухамедов занимал различные должности в городах Дашогуз, Мары, Ашхабад: был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурную часть, отдел кадров, был начальником штаба.

Выйдя в 1982 году в звании подполковника в отставку, он много лет преподавал, работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования Ашхабада.

В феврале 2012 года постановлением Меджлиса (парламента) Туркменистана столичной воинской части №1001 было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова.

Туркменистан Мяликгулы Бердымухамедов Гурбангулы Бердымухамедов

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