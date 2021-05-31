Власти Туркмении не обязывали чиновников брить головы из-за кончины отца президента

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти Туркменистана не обязывали государственных чиновников брить головы в знак скорби о кончине отца президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил о том, что в связи со смертью отца президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедова госчиновников и руководителей разного уровня обязали брить головы и носить тахью (национальную тюбетейку).

В понедельник на туркменском ТВ-канале "Алтын Асыр" ("Золотой век") вышел в эфир обзор главных событий прошедшей недели с участием президента, в числе которых был и поминальный обед по случаю 40 дней с момента кончины Мяликгулы Бердымухамедова.

В показанных видеорепортажах головы госчиновников не были обриты. В то же время все мужчины были в национальных головных уборах - тахья. Это туркменский национальный обычай - мужчины приходят на похороны и поминки в головных уборах в знак уважения к умершему.

Отец президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 апреля 2021 года в возрасте 89 лет.