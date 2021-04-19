Руанда возложила на Францию часть ответственности за геноцид 1994 года

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Франции несет значительную ответственность, поскольку допустило предсказуемый геноцид в Руанде в 1994 году и ничего не сделало, чтобы его прекратить, а затем годами скрывало свою роль в этих событиях, говорится в докладе, составленном по заказу правительства Руанды. С копией 600-страничного документа ознакомилось АР.

В 1994 году в Руанде был сбит самолет, на борту которого находились президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Представители племени хуту, этнического большинства Руанды, обвинили в преступлении племя тутси, и началась резня. В результате с апреля по июль 1994 года были убиты, по разным оценкам, от 800 тысяч до миллиона человек, преимущественно тутси.

АР ссылается на доклад, который Руанда в 2017 году заказала американской юридической фирме Levy Firestone Muse. Он будет опубликован позднее 19 апреля. Доклад базируется на документах различных правительств, неправительственных организаций, ученых, дипломатических телеграммах, видеозаписях и публикациях в СМИ. Составители документа говорят, что опросили больше 250 свидетелей.

В докладе говорится, что правительство Франсуа Миттерана за годы до начала резни знало о подготовке к ней, но продолжало поддерживать тогдашнюю администрацию Хабиариманы, несмотря на "тревожные сигналы". Кроме того, французские чиновники вооружали, тренировали и защищали правительство Руанды, несмотря на приверженность режима Хабиариманы к уничтожению тутси, пишут юристы. Военную операцию Turquoise французы при поддержке ООН начли слишком поздно, 22 июня, когда многих тутси уже было не спасти.

Месяц назад был опубликован доклад, составленный по поручению президента Эммануэля Макрона. В нем говорится, что власти Франции были слепы к признакам подготовки к геноциду, а затем промедлили с оценкой масштаба резни и с реакцией на нее.

Франция предложила Руанде одновременное расследование роли Парижа в событиях 1994 года в расчете на улучшение отношений с Руандой. Глава МИД Руанды Винсент Бирута заявил АР, что и его страна готова к "новым отношениям" с Парижем теперь, когда власти двух стран пришли к общему пониманию прошлого.