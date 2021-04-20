Экс-следователь задержан в Белоруссии по подозрению в "акте терроризма"

После ухода из органов он стал программистом и создал проект по профессиональной переподготовке бывших силовиков и госслужащих

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бывшего белорусского следователя управления Следственного комитета по Минску Евгения Юшкевича задержали и поместили в СИЗО, его обвиняют в "акте терроризма", сообщили в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна".

"Бывший следователь Евгений Юшкевич в СИЗО КГБ. В его квартире прошел обыск на основании постановления, в котором указана статья уголовного кодекса "акт терроризма", - говорится в сообщении правозащитного центра.

Информацию о местонахождении Юшкевича правозащитникам предоставила его адвокат Мария Колесова-Гудилина. Она же рассказала, что в его квартире был проведен обыск на основании постановления, в котором была указана 289 статья уголовного кодекса - "Акт терроризма".

Ранее Юшкевич работал старшим следователем отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. В 2017 году он уволился из органов и переквалифицировался в программисты. Летом 2020 года Юшкевич инициировал проект, который помогает в обучении и переподготовке силовикам и госслужащим, которые были уволены или решили уволиться сами. В ноябре 2020 года Юшкевича задержали по подозрению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". В декабре его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

В Белоруссии после 9 августа начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время уличные акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.