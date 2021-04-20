В Азербайджане запустили завод по производству грузовых автомобилей ГАЗ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с азербайджанским коллегой Али Асадовым в ходе телефонного разговора в четверг выразили удовлетворение запуском в Гаджигабульском промышленном квартале (Азербайджан) завода по сборке грузовых автомобилей GAZel-NEXT и GAZon-NEXT. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора премьеры Азербайджана и РФ выразили удовлетворение ростом взаимного товарооборота и расширением ассортимента продукции во взаимных поставках", - говорится в информации.

Премьер-министр РФ пригласил Али Асадова совершить официальный визит в Россию, добавила пресс-служба.