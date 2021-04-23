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В четырех префектурах Японии в третий раз ввели режим ЧС из-за COVID

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Японии в третий раз объявило режим ЧС из-за коронавируса в четырех префектурах, сообщает телеканал NHK.

В Токио, Осаке, Киото и Хиого режим ЧС вступит в силу в воскресенье и продлится до 11 мая.

Агентство Associated Press сообщает, что японское правительство надеется, что режим ЧС помешает людям путешествовать и распространять вирус во время "золотой недели" праздников, которая начинается в конце апреля.

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Третий режим ЧС предполагает закрытие баров, универмагов, торговых центров, тематических парков, театров и музеев. Рестораны, которые не продают алкоголь, и транспортные службы будут заканчивать работать рано. Школы продолжат работать, но университеты попросят перейти на дистанционное обучение.

При этом ношение масок, самоизоляция и некоторые другие меры останутся рекомендательными. Эксперты беспокоятся, будут ли жители их соблюдать.

Япония не вводила ни одного локдауна. По темпам вакцинации она идет позади многих стран, потому что импортных вакцин не хватает, а разработка собственных все еще находится на ранней стадии.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 546 тыс. человек, более 9,7 тыс. умерли.

Япония Токио

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