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Минобороны Японии откроет центр массовой вакцинации в Токио

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Центр массовой вакцинации будет открыт в японской столице в следующем месяце, чтобы ускорить темпы вакцинации против COVID-19 в преддверии Олимпийских игр.

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Министерство обороны Японии сообщило в своем твиттере, что премьер-министр Есихидэ Суга отдал распоряжение создать центр массовой вакцинации к 24 мая. Планируется, что он будет работать в течение трех месяцев. Объект будет обслуживать жителей Токио и близлежащих префектур Сайтама, Тиба и Канагава.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като, пока не решено, какая вакцина будет использоваться и сколько людей будут прививаться каждый день.

"Мы объявим подробности, как только министерство обороны и местные власти разработают план", - заявил Като журналистам.

Правительство также поддержит усилия по вакцинации в Осаке, добавил он.

Тем временем газета Nikkei сообщила, что токийский центр будет прививать около 10 тыс. человек в день.

Другие СМИ уточнили, что правительство планирует использовать вакцину Moderna.

Отмечается, что на данном этапе вакцинировано около 1,5% от всего 126-миллионного населения страны.

Власти рассчитывают, что в полном масштабе массовая вакцинация развернется после майских праздников.

Япония ввела третье чрезвычайное положение в своих основных населенных пунктах в воскресенье. Страна пытается бороться с четвертой волной COVID-19, в то время как до начала Олимпийских игр осталось всего 87 дней.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в Японии зарегистрировано 571,9 тыс. случаев COVID-19, скончались почти 10 тыс. человек.

Хроника 09 января 2020 года – 27 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Токио Коронавирус

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