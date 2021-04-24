Мужчина в Алма-Ате 6 часов отстреливался от полиции и покончил с собой

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина в Алма-Ате, который в течение шести часов отстреливался от сотрудников полиции из своей квартиры, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов.

Он рассказал, что злоумышленник на фоне возникшей ссоры ранил охранника жилого комплекса, а затем скрылся в одной из квартир. С подозреваемым велись длительные переговоры, за это время он выстрелил в сторону лестничной площадки около 30 раз.

Сотрудники казахстанской полиции не пострадали.

Задерживать злоумышленника решили с применением шумовых и газовых гранат. Тот отказался сдаться и покончил с собой.

Жители этого блока жилого комплекса, где произошел инцидент, были эвакуированы.