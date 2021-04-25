Погибший в Алма-Ате стрелок являлся гражданином РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Устроивший в Алма-Ате стрельбу и покончивший с собой мужчина имел российское гражданство, следует из сообщения МВД Казахстана.

"Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия", - говорится в сообщении МВД, распространенном в воскресенье.

Между тем ряд СМИ сообщил, что стрелявший мужчина, 1968 года рождения, находился в Казахстане "по рабочей визе" и состоял на учете как "лицо, прибывшее из горячих точек". Официальным подтверждением этой информации агентство "Интерфакс" пока не располагает.

Накануне в жилом комплексе "Бухар Жырау" в Алма-Ате неизвестный мужчина в камуфляжной одежде ранил из огнестрельного оружия охранника и после чего скрылся в одной из квартир жилого комплекса. Прибывшая на место полиция начала с подозреваемым переговоры, а он в ответ произвел в сторону лестничной клетки около 30 выстрелов. Спустя несколько часов полицейский спецназ начал операцию по задержанию мужчины. Были применены шумовые и газовые гранаты. В это время подозреваемый покончил с собой.

По данным МВД, среди жильцов жилого комплекса пострадавших нет.