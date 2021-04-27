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Тегеран и Вашингтон опровергли встречу главы ЦРУ с представителями Ирана

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Ирана назвали не соответствующей действительности информацию западных СМИ, будто директор ЦРУ Уильям Бернс недавно во время визита в Ирак провел переговоры с представителями иранских властей, сообщило во вторник агентство "Тасним".

"В разговоре с "Тасним" во вторник (представитель МИД Ирана Сайид - ИФ) Хатибзаде категорически отверг слухи, что иранские официальные лица и директор ЦРУ встречались в Ираке, и назвал это сообщениями от "бульварной прессы", - отмечает агентство.

"Тасним" также указывает, что по его данным, Бернс покинул Багдад за несколько дней до того, как иранская делегация, возглавляемая главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, прибыла в столицу Ирака. Переговоры Зарифа с иракским руководством прошли накануне.

В свою очередь телеканал Al Arabiya отмечает, что Белый дом и госдеп США на просьбу прокомментировать информацию о якобы имевшей место встрече Бернса и представителей Тегерана в доме главы МИД Ирака Фуада Хуссейна перенаправили вопрос ЦРУ. Представитель ЦРУ в ответ назвал информацию о встрече ложной.

Однако, напоминает Al Arabiya, еще до заключения в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе Бернс от лица администрации тогдашнего президента США Барака Обамы вел секретные переговоры с представителями Ирана.

Иран США Уильям Бернс

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