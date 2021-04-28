Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против COVID-19

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Принц Гарри и Меган Маркл выступят на звездном концерте, направленном на расширение доступа к вакцинам против COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

Пара была объявлена в качестве председателей кампании Vax Live event, организованной группой по борьбе с бедностью Global Citizen. Компания Vax Live призывает правительства взять на себя обязательства по обеспечению справедливого распределения вакцин. Эта кампания также подталкивает бизнес к тому, чтобы жертвовать средства на вакцины, а фармацевтические компании-делать цены на вакцины более доступными.

"Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Миссия не могла быть более насущной и важной", - сказали Гарри и Меган.

Концерт проведет поп-звезда Селена Гомес.

With all of us working together, #WeCanDoThis and end the pandemic. To do this, everyone needs to have access to a vaccine -both at home and around the world. @POTUS and @VP, will you stand with us at #VaxLive and show your support for global health? — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

На концерте выступят такие артисты, как Дженнифер Лопес, группа Foo Fighters и Эдди Веддер.

Также выступят президент США Джой Байден, вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Мероприятие будет записано на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Трансляция концерта пройдет 8 мая.