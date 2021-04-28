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США потратят $18 млрд на разработку перехватчиков ракет из Ирана и КНДР

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон планирует потратить почти $18 млрд на разработку, производство и поддержку перехватчиков ракет из Северной Кореи или Ирана, что является первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена, сообщает агентство Bloomberg.

Компании Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. примут участие в конкурсе на разработку перехватчиков следующего поколения. На этапе разработки они совместно получат $13,1 млрд. После этапа "критического обзора конструкции" начнется процесс отбора. Предположительно, окончательный победитель определится к 2026 году. В результате должен быть создан 31 перехватчик, в том числе 10 для испытаний.

По оценкам Пентагона, стоимость этапа производства составит $ 2,3 млрд, а долгосрочные вспомогательные расходы еще $ 2,3 млрд.

"В настоящее время мы сосредоточены на этапе разработки технологий", - заявил представитель Агентства по противоракетной обороне Марк Райт. По его словам, перехватчики нового поколения должны быть разработаны "не позднее 2028 года".

Издание уточняет, что перехватчики предназначены для уничтожения ракет противников, таких как Северная Корея или Иран. Они будут установлены на ракетах, базирующихся на Аляске. Стоимость каждого перехватчика оценивается примерно в $498 млн.

США Иран КНДР Джо Байдена Пентагон

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