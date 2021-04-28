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Что произошло за день: среда, 28 апреля

Россия высылает балтийских дипломатов, два бойца ММА задержаны за драку на вокзале Петербурга, в России сократился суточный COVID-прирост

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Из Москвы будут высланы четыре балтийских дипломата. Об этом решении было объявлено послам Латвии, Литвы и временному поверенному в делах Эстонии. Российский МИД заявил им протест в связи с провокационными и "необоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств". Также стало известно, что из России будут выдворены три сотрудника посольства Словакии в Москве, которых объявили персонами нон грата.

- Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах. Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами в Болгарии в период с 2011 года и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году.

- Впервые с сентября в России за сутки выявили менее 8 тысяч случаев COVID-19. В стране зарегистрировано 7 848 заболевших, что сопоставимо с показателями конца сентября 2020 года. В Москве впервые с 21 апреля показатель суточной заболеваемости коронавирусом снизился до уровня менее 2 тысяч заболевших. Между тем в Кремле опровергли сообщения о третьей волне коронавируса в РФ.

- Медведев счел возможным ввести четырехдневную рабочую неделю. По словам зампреда Совбеза РФ, работодатели, которые захотят ввести такой режим труда, должны иметь возможность это сделать. Однако Медведев уточнил, что движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

- Пресс-служба Хуснуллина объяснила его призыв объединять регионы. Там уточнили, что этот вопрос не обсуждается в практической плоскости. Ранее вице-премьер высказал мнение, что стране не нужны 85 регионов и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними.

- Двух бойцов ММА задержали за драку на Московском вокзале Петербурга. Один из спортсменов утверждает, что их задержали по жалобе директора Северо-Западного регионального центра ОАО "АльфаСтрахование" Андрея Сорокина, который обвинил бойцов в развязывании драки в поезде "Москва-Санкт-Петербург".

- Пропавшего в Красноярске школьника нашли живым в компании взрослого. Кем именно оказался мужчина, с которым мальчик пошел в заброшенный дом, следователи не сообщают, однако известно, что он был ранее судим.

- По ходу финала ЧМ по шашкам польские организаторы убрали флаг РФ. Сделано это было по решению бывшего министра спорта Польши, президента ВАДА Витольда Баньки и объяснялось запретом на использование флага и гимна РФ после допингового скандала. Российская спортсменка проиграла партию, а президент Федерации шашек Польши впоследствии принес извинения.

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