Что произошло за день: четверг, 29 апреля

Военный конфликт Киргизии и Таджикистана, задержание группы украинских радикалов в России, роспуск сети штабов Навального

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ситуация обострилась на границе Киргизии и Таджикистана. Между военными двух стран произошла перестрелка. По данным киргизской стороны, пострадали 45 человек, один погиб. Киргизия и Таджикистан в эскалации напряженности обвинили друг друга. В Бишкеке заявляли, что пограничники и спецназ соседнего государства использовали минометы и пулеметы. Вечером Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня, начат отвод военной техники от границы.

- В России задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий. Задержания и обыски прошли в нескольких регионах. По данным ФСБ, злоумышленники планировали нападения на граждан и сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, а также поджоги и подрывы зданий органов власти.

- Суточный прирост заболеваний коронавирусом в России превысил отметку в 9,2 тысяч случаев. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 109 731. В Москве рекордный с конца января COVID-прирост: в столице зафиксировали свыше 3 тысяч случаев.

- Европарламент принял резолюцию на случай нападения России на Украину. Документ призывает Европейский союз и его членов при начале конфликта немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT и ввести санкции против близких к российским властям олигархов и их семей.

- Сторонник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального. Он добавил, что при этом останутся региональные политики и самостоятельные организации, которые продолжат деятельность штабов, но эти движения не будут получать финансирование и помощь. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, в отношении Навального, Волкова и их соратника Ивана Жданова.

- МИД Болгарии объявил персоной нон грата одного российского дипломата. При этом МИД страны обратился к правоохранительным органам России с просьбой о содействии болгарским властям в "расследовании взрывов на болгарских оружейных складах".

- "Яндекс" купит банк "Акрополь" за 1,1 млрд рублей для получения банковской лицензии. Это позволит компании развивать финтех-направление и запускать соответствующие продукты. В прошлом году "Яндекс" был близок к покупке 100% группы "Тинькофф" за $5,48 млрд, однако стороны не смогли договориться и прекратили переговоры.