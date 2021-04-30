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Полиция Нью-Йорка отказалась от использования роботов-собак

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка заявила, что прекратит использовать дистанционно управляемых роботов-собак после протестов по поводу их использования, cообщается на сайте BBC News.

Тестирование робота-собаки Дигидог ("Digidog") началось в прошлом году. Предполагалось, что такие устройства помогут "спасти жизни, защитить людей и офицеров" в слишком опасных для жизни полицейских ситуациях.

Но его использование вызвало негативную реакцию. Критики видят в Дигидоге символ того, насколько чрезмерно агрессивными могут быть полицейские. Другие сравнили Дигидога с роботом из антиутопического сериала "Черное зеркало". В эпизоде Metalhead главные герои пытаются убежать от жестоких четвероногих роботов после краха общества.

Кадры, на которых робот-собака был задействован в захвате заложников и патрулировании общественного жилья, стали вирусными в интернете.

Полиция Нью - Йорка расторгла договор на аренду робота стоимостью 94 000 долларов (около 7 млн рублей) с компанией Boston Dynamics после того, как член городского совета Бен Каллос и спикер совета Кори Джонсон призвали отказаться от использования вооруженных роботов.

США Нью-Йорк

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