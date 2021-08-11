Компания Xiaomi представила собственный вариант собаки-робота

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Компания Xiaomi представила собственный вариант собаки-робота под названием CyberDog на презентации новых устройств, сообщает The Verge.

Новинка весом в 3 кг. работает на базе платформы искусственного интеллекта Nvidia Jetson Xavier и оснащена множеством камер и датчиков. CyberDog также имеет три порта USB-C и одним портом HDMI, который, по словам Xiaomi, можно использовать для настройки своего оборудования.

Собака-робот может выполнять сальто назад, двигаться рысью со скоростью 3,2 м/с. и анализировать окружение в режиме реального времени. Благодаря функции распознавания лиц CyberDog способен следовать за своим владельцем и реагировать на голосовые команды, говорится в релизе компании. Помимо голосовых команд им можно управлять с помощью приложения для смартфона.

Тираж Xiaomi CyberDog составит 1 тыс. экземпляров. Его стоимость в Китае составит $1,5 тыс.