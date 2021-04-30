В Испании начали исследовать комбинацию применения Pfizer и AstraZeneca

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Испанские органы здравоохранения приступили к исследованию комбинированного использования вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Минздрав Испании.

В рамках исследования молодые люди, ранее получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, в качестве второй дозы будут привиты препаратом Pfizer-BioNTech. В исследовании примут участие 400 человек, а еще 200 человек вызвались быть в контрольной группе.

В работе задействованы пять испанских больниц, а результаты ожидаются в середине мая.

AP уточняет, что сотрудники института здоровья имена Карла III хотят изучить эффекты от комбинации вакцин разных производителей в качестве альтернативы второй дозе AstraZeneca: после применения этой вакцины зафиксированы очень редкие случаи образования тромбов.

Ряд стран отказались от ее использования, а европейский регулятор ЕМА рекомендовал включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации. В свою очередь в Испании первую дозу этого препарата получили примерно 2 млн человек младше 60 лет прежде, чем власти остановили выдачу вакцины людям этой возрастной группы.

Накануне стало известно, что китайские производители вакцин от COVID-19 компании Sinopharm и Sinovac с целью повышения эффективности препаратов исследуют вариант с их комбинированием с вакцинами других компаний.