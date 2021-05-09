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Испанцы отметили танцами на улицах первую ночь без COVID-ограничений

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Жители Испании в ночь на воскресенье отметили завершение режима чрезвычайного положения в стране, который был введен из-за коронавируса и длился с октября прошлого года, пишет газета El País в воскресенье.

Он истек в субботу в 22:00 по местному времени.

В Мадриде в ночь на воскресенье люди вышли на улицы города, в частности, центральная площадь Пуэрта-дель-Соль была заполнена десятками горожан, они принесли с собой алкоголь, веселились и скандировали различные лозунги.

В Барселоне сотни человек собрались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Они танцевали и пили алкоголь на улицах без масок, пренебрегая социальной дистанцией.

Как пишет газета, такие сцены этой ночью можно было наблюдать в большом количестве испанских городов от Мурсии до Саламанки.

Завершение чрезвычайного положения для испанцев означает не только возможность выпить в баре или собраться на барбекю в парке с друзьями, но и путешествовать между регионами. Режим ЧС накладывал запрет на несущественные поездки, и многие испанцы с нетерпением ждали возможности увидеть своих родственников, которые живут в других городах, когда режим будет снят.

Однако, как пишут западные СМИ, руководство некоторых регионов может попросить местные суды наложить ограничения на такие передвижения из опасений, что ситуация с коронавирусом может вновь выйти из-под контроля.

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