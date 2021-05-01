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Полицейские начали задержания на демонстрации в Берлине

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первомайские демонстрации в Берлине продолжаются, есть раненые полицейские и задержанные демонстранты, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции города.

"Есть отдельные задержанные, пока не могу сказать сколько их. В рядах сотрудников правоохранительных сил есть раненые, их число также пока неизвестно", - сказал он.

Представитель уточнил, что точные цифры по участникам акций, задержанным и пострадавшим будут известны завтра или в понедельник.

На субботу в Берлине было запланировано более 20 демонстраций. Германские СМИ сообщают, что участники акции протеста на улице Зонненаллее забрасывают полицейских камнями и бутылками, поджигают мусорные баки. Отмечается, что данная точка не является единственной, где дошло до потасовок с полицией.

Основной "удар" принимают на себя в настоящее время районы Нойкельн и Кройцберг, где идут демонстрации леворадикальных сил.

Ранее в пресс-службе сообщили, что безопасность обеспечивают около 5 тыс. сотрудников полиции.

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