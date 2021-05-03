В ЮАР ограничат разведение львов для охоты и развлечения туристов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В ЮАР планируют ограничить разведение львов для охоты, а также контактных зоопарков. Об этом пишет BBC News.

Такое решение было принято правительством после двухлетнего исследования, которое показало, что разведение львов в неволе вредит этим животным.

При этом министр окружающей среды Барбара Криси заявила, что регламентированное разведение львов для охоты будет продолжено. Это является одним из источников дохода от туризма для ЮАР.

В стране в неволе находятся свыше 8 тысяч львов, тогда как на воле обитают около 3,5 тысяч этих животных. Сторонники разведения львов указывают, что это сохранит вид, тогда как противники говорят, что их содержание эксплуатирует животных.