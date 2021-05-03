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В ЮАР ограничат разведение львов для охоты и развлечения туристов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В ЮАР планируют ограничить разведение львов для охоты, а также контактных зоопарков. Об этом пишет BBC News.

Такое решение было принято правительством после двухлетнего исследования, которое показало, что разведение львов в неволе вредит этим животным.

При этом министр окружающей среды Барбара Криси заявила, что регламентированное разведение львов для охоты будет продолжено. Это является одним из источников дохода от туризма для ЮАР.

В стране в неволе находятся свыше 8 тысяч львов, тогда как на воле обитают около 3,5 тысяч этих животных. Сторонники разведения львов указывают, что это сохранит вид, тогда как противники говорят, что их содержание эксплуатирует животных.

Барбара Криси ЮАР

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