Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 03.05В России 4 831 744+8 489В мире 152 870 507+674 348

Белград ожидает визит Путина в 2021 году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Визит президента РФ Владимира Путина в Белград должен состояться в этом году, приезд сербского лидера Александра Вучича в Москву на парад Победы 9 мая не запланирован, сообщил посол Сербии в РФ Мирослав Лазански в интервью газете "Известия".

По его словам, есть соответствующая договоренность "на высшем уровне".

"Вероятно, это связано с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде, в строительстве которого участвовали и помогали как Россия, так и Русская православная церковь", - добавил он.

Отвечая на вопрос издания, ожидается ли в 2021 году приезд в РФ сербского лидера Вучича на парад Победы 9 мая, посол сообщил, что, "насколько нам известно, президент Сербии не будет присутствовать на параде Победы 9 мая здесь, в Москве".

"Это не круглая годовщина празднования победы во Второй мировой войне, и я думаю, что в этом году иностранных президентов (в Россию - ИФ) не приглашали, но мы надеемся, что президент Вучич снова будет гостем президента Путина здесь, в Москве, в этом году, потому что это уже преемственный характер их взаимных встреч. И дружба двух президентов на самом деле диктует частоту этих взаимных визитов", - подчеркнул Лазански в беседе с "Известиями".

Как ранее сообщал "Интерфакс", сроки визита в Сербию президента РФ будут очень быстро согласованы, как только позволит эпидемиологическая ситуация, о чем заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Сербия Россия Александр Вучич Владимир Путин

Новости

В Колумбии 19 человек погибли в ходе протестов против налоговой реформы

Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака

Блинкен заявил о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией

Блинкен заявил о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией

Киргизия обвинила Таджикистан в попытке захвата своей территории

Что произошло за день: понедельник, 3 мая

Дипломатическое противостояние

Постпред Чижов разъяснил Евросоюзу санкции РФ против европейцев

Постпред Чижов разъяснил Евросоюзу санкции РФ против европейцев

Октоберфест отменен второй год подряд

Октоберфест отменен второй год подряд

В Сирии за пост президента будут бороться три человека

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дипломатическое противостояние

Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций против европейцев

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');