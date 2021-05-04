Белград ожидает визит Путина в 2021 году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Визит президента РФ Владимира Путина в Белград должен состояться в этом году, приезд сербского лидера Александра Вучича в Москву на парад Победы 9 мая не запланирован, сообщил посол Сербии в РФ Мирослав Лазански в интервью газете "Известия".

По его словам, есть соответствующая договоренность "на высшем уровне".

"Вероятно, это связано с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде, в строительстве которого участвовали и помогали как Россия, так и Русская православная церковь", - добавил он.

Отвечая на вопрос издания, ожидается ли в 2021 году приезд в РФ сербского лидера Вучича на парад Победы 9 мая, посол сообщил, что, "насколько нам известно, президент Сербии не будет присутствовать на параде Победы 9 мая здесь, в Москве".

"Это не круглая годовщина празднования победы во Второй мировой войне, и я думаю, что в этом году иностранных президентов (в Россию - ИФ) не приглашали, но мы надеемся, что президент Вучич снова будет гостем президента Путина здесь, в Москве, в этом году, потому что это уже преемственный характер их взаимных встреч. И дружба двух президентов на самом деле диктует частоту этих взаимных визитов", - подчеркнул Лазански в беседе с "Известиями".

Как ранее сообщал "Интерфакс", сроки визита в Сербию президента РФ будут очень быстро согласованы, как только позволит эпидемиологическая ситуация, о чем заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.