Президент Чехии извинился перед сербами за бомбардировки Югославии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан извинился перед жителями Сербии за бомбардировки городов Югославии в 1999 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек в Facebook.

В заявлении под заголовком "Я прошу прощения у сербского народа" написано, что Земан в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Праге извинился за участие своей страны в бомбардировках и отметил, что это много лет было травмой и пятном на его совести. Он пояснил, что на момент принятия решения о бомбардировке Чехия находилась в Североатлантическом альянсе несколько недель и была последней, кто согласился на этот шаг.

"Но все же это не оправдывает нас, потому что это было проявлением недостатка мужества. Этим извинением и просьбой о прощении я избавился от многолетней травмы, потому что покаяние освобождает и, как говорили латиняне, dixi et salvavi animam meam - "я сказал, и я спас свою душу", - добавил президент Чехии.

Александр Вучич назвал извинения Милоша Земана событием, "важным с исторической точки зрения" и поблагодарил его за храбрость. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.