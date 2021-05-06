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Великобритания направит корабли к острову Джерси из-за спора с Францией

Французские власти угрожают оставить остров без электричества из-за новых правил рыболовства, о которых Джерси не уведомил ЕС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Великобритания направит два патрульных корабля Королевского военно-морского флота к острову Джерси в Ла-Манше из-за спора с Францией о правах на рыбную ловлю в районе Нормандских островов. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джонсона.

Остров Джерси - крупнейший из Нормандских островов в проливе Ла-Манш, разделяющем Францию и Англию. Он является коронным владением Британской короны, но не входит в состав Великобритании.

Как отмечается, патрульные корабли HMS Severn и HMS Tamar будут направлены в качестве "меры предосторожности" для наблюдения за ситуацией на фоне угроз Франции отключить электричество на Джерси из-за новых правил рыболовства, введенных после Brexit.

Правительство Джерси в соответствии с соглашением о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией стало требовать от французских рыбаков подтверждения, что их судно ранее уже занималось рыбной ловлей у Нормандских островов. Французские власти заявили, что Джерси не уведомил ЕС о "новых технических мерах", а потому эти правила недействительны.

Французский министр моря Анник Жирарден во вторник предупредила, что Париж готов применить ответные меры, упомянув подводный кабель, по которому на Джерси из Франции поступает 95% электроэнергии.

"Мне очень жаль, что до этого дошло", - сказала Жирарден, подчеркнув, что Франция "сделает это, если потребуется".

Джонсон в ходе переговоров с главным министром острова Джерси Джоном Ле Фондре и министром иностранных дел Иэном Горстом "подчеркнул настоятельную необходимость деэскалации напряженности" между Джерси и Францией и выразил пообещал "непоколебимую поддержку" острова.

Великобритания Франция Джерси Нормандские острова

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