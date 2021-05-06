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Что случилось этой ночью: четверг, 6 мая

Приземление космического корабля Starship, возможные места встречи Путина и Байдена, спор Великобритании и Франции из-за рыболовства

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку. В рамках испытания он вышел на высоту 10 км, весь полет продолжался шесть с половиной минут. В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий.

- Экс-чиновники из США назвали возможные места встречи Путина и Байдена. Они указывают на Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку. По сообщениям СМИ, лидеры двух стран также могут встретиться в Вене, Берне или Хельсинки. Вероятнее всего президенты России и США проведут беседу летом этого года.

- Великобритания направит корабли к острову Джерси из-за спора с Францией. Суда HMS Severn и HMS Tamar будут использованы в качестве "меры предосторожности" для наблюдения за ситуацией на фоне угроз Франции отключить электричество на Джерси из-за новых правил рыболовства, введенных после Brexit.

- Джефф Безос назначил дату туристического полета в космос на 20 июля. Пассажирами ракеты New Shepard, скорее всего, станут работники ее разработчика Blue Origin, однако как минимум одно место будет выставлено на онлайн-аукцион. Примерная цена билета в будущем будет начинаться от $200 тысяч.

- В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19. Заболевание зафиксировали двумя отдельными вспышками за последние дни. Ранее стало известно, что визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу россиянам шенгенских виз.

- "Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый матч, состоявшийся ранее на поле "Реала", завершился вничью – 1:1. В решающем матче турнира "Челси" сыграет с другим представителем Англии, командой "Манчестер Сити". Игра пройдет 29 мая в Стамбуле.

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