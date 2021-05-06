Лавров раскритиковал ряд политиков за провокационные слова о Казахстане

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокационные высказывания в адрес Казахстана делаются некоторыми российскими политиками с целью привлечения к себе внимания, а от тех, кто определяет политику РФ по отношению к Казахстану, таких высказываний никогда не звучало и не прозвучит.

"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали" - может быть из-за этого. Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану <...> никогда не звучало и не прозвучит", - сказал Лавров в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар 24", отвечая на вопрос, почему из уст российских политиков иногда звучат провокационные речи.

Он заявил, что договоренности между РФ и Казахстаном "заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга".

"И мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, являются частью международного права", - сказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, провокационные высказывания политиков - "это неизбежная часть демократической жизни".

"Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики", - заверил он.

В декабре 2020 года депутат Госдумы РФ от "Единой России" Вячеслав Никонов заявил, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". В ответ на это высказывание МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и вручил ему ноту.

Никонова поддержал его однопартиец Евгений Федоров, который также заявил о подаренных Казахстану землях, а реакцию МИД страны расценил как проявление неблагодарности. Также он выступал за "восстановление единого государства с Казахстаном".