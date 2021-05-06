Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

Что произошло за день: четверг, 6 мая

Регистрация "Спутника Лайт", ураганный ветер в Москве, полицейская операция в Рио-де-Жанейро

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт". Однокомпонентный препарат показал эффективность на уровне 79,4%, им будут прививать россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Производить вакцину разрешили восьми заводам.

- В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19. За сутки умер 351 пациент, 7 788 человек выписаны по выздоровлении. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ситуация с заболеваемостью в стране стабильная, число заболевших растет только в четырех регионах. Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявление нерабочими дней между майскими праздниками оказалось оправданным.

- Владимир Зеленский заявил о 75 тысячах российских военных у границы с Украиной. На пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве президент Украины отметил сохраняющуюся угрозу военной эскалации. Блинкен отметил, что США вместе с партнерами прилагают усилия для поддержки Украины в противодействии "российской агрессии".

- Владимир Путин усомнился в эффективности американских COVID-вакцин. Президент РФ заявил, что эффективность произведенных в США препаратов можно будет оценить спустя десятилетие, а российские вакцины сделаны на основе проверенных технологий. Ранее Всемирный конгресс вакцин признал лучшим препарат американской компании Moderna, российский "Спутник V" попал в шорт-лист.

- В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли 23 человека. В числе погибших - 22 члена банды наркоторговцев и полицейский. Ранения получили два пассажира метро, которые находились в поезде, проезжавшем в районе проведения операции.

- В Москве два человека получили травмы из-за ураганного ветра. Их направили в больницу. Повалило 56 деревьев, одно из них на время перекрыло движение по 15-й Парковой улице. Повреждены 44 автомобиля.

Новости по теме

Новости

Минприроды опровергло ужесточение правил сбора грибов и березового сока

Пандемия коронавируса

Путин усомнился в эффективности американских COVID-вакцин

Банк России сократил годовой убыток втрое

Банк России сократил годовой убыток втрое
Пандемия коронавируса

Путин поддержал идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса

Пандемия коронавируса

Минздрав России зарегистрировал "Спутник Лайт"

Минздрав России зарегистрировал "Спутник Лайт"

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции

В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19

Мишустин подписал "дорожную карту" повышения газификации регионов

Мишустин подписал "дорожную карту" повышения газификации регионов

В МИД Украины заявили, что РФ может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');