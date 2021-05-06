Что произошло за день: четверг, 6 мая

Регистрация "Спутника Лайт", ураганный ветер в Москве, полицейская операция в Рио-де-Жанейро

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт". Однокомпонентный препарат показал эффективность на уровне 79,4%, им будут прививать россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Производить вакцину разрешили восьми заводам.

- В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19. За сутки умер 351 пациент, 7 788 человек выписаны по выздоровлении. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ситуация с заболеваемостью в стране стабильная, число заболевших растет только в четырех регионах. Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявление нерабочими дней между майскими праздниками оказалось оправданным.

- Владимир Зеленский заявил о 75 тысячах российских военных у границы с Украиной. На пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве президент Украины отметил сохраняющуюся угрозу военной эскалации. Блинкен отметил, что США вместе с партнерами прилагают усилия для поддержки Украины в противодействии "российской агрессии".

- Владимир Путин усомнился в эффективности американских COVID-вакцин. Президент РФ заявил, что эффективность произведенных в США препаратов можно будет оценить спустя десятилетие, а российские вакцины сделаны на основе проверенных технологий. Ранее Всемирный конгресс вакцин признал лучшим препарат американской компании Moderna, российский "Спутник V" попал в шорт-лист.

- В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли 23 человека. В числе погибших - 22 члена банды наркоторговцев и полицейский. Ранения получили два пассажира метро, которые находились в поезде, проезжавшем в районе проведения операции.

- В Москве два человека получили травмы из-за ураганного ветра. Их направили в больницу. Повалило 56 деревьев, одно из них на время перекрыло движение по 15-й Парковой улице. Повреждены 44 автомобиля.