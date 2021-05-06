Министры обороны ЕС обсудили создание сил быстрого реагирования

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны обсуждалось создание единых сил быстрого реагированиия численностью до 5000 военнослужащих, сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель.

Он уточнил, что эти военные "должны быть способны действовать немедленно": "Если мы действительно хотим быть настоящей геополитической державой, надо уметь действовать как можно быстрее".

По его словам, министры обсуждали совместную политику безопасности и обороны, в том числе управление кризисами с целью быстрого реагирования на них. Они проанализировали уже поступившие предложения и сформулировали и обсудили свои.

Во-первых, по его словам, было отмечено, что "Европейский союз должен быть более эффективным и должен быстрее принимать решения, чего нет сегодня". Речь о том, чтобы ускорять принятие решений о начале операций и миссий ЕС.

"Во-вторых, мы нуждаемся в большей гибкости. К такому выводу я пришел во время моих посещений развернутых нами миссий, например в Сахеле. Нужно быть гибкими в отношении разных кризисов. Каждый кризис отличается от другого. Это подразумевает более тесное сотрудничество с коалициями, создаваемыми по конкретному случаю государствами-членами или с участием других партнеров", - продолжил Боррель.

Третьим элементом он назвал лучшую подготовку, пояснив, что это подразумевает готовность военного персонала ЕС быстро реагировать на угрозы кризисов. "То есть мы вернулись к идее, представленной в нескольких документах государств-членов и в наших собственных размышлениях, о необходимости иметь то, что называют силами быстрого реагирования, которые могли бы быть мобилизованы и первыми вступить в действие в случае кризиса", - объяснил Боррель. Он добавил, что этот вопрос активно обсуждался.

Теперь это предложение будет направлено для обсуждения в государствах-участниках ЕС. Дипломат уточнил, что это пока обмен идеями, коллективное обдумывание, никаких окончательных решений пока нет.