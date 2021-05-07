Число посетивших Грузию россиян в январе-апреле упало почти в 10 раз

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2021 года Грузию посетили 18,1 тыс. граждан России, что на 89,7%, или в 9,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в пятницу Национальная администрация туризма республики.

При этом, согласно информации ведомства, в апреле число побывавших в Грузии россиян выросло по сравнению с предыдущим месяцем в 1,8 раза, а по отношению к апрелю 2020 года - в 2,2 раза, до 8,5 тыс. человек. Это составило 10% всех иностранных визитеров, количество которых во втором месяце весны увеличилось в 2,4 раза - до 85,8 тыс. человек.

За четыре месяца 2021 года Грузию посетили 220,5 тыс. визитеров из разных стран, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, - 192,4 тыс. человек (снижение в 4,1 раза).

По числу иностранцев, побывавших в Грузии, россияне за год переместились с четвертого на третье место после граждан Турции (71,8 тыс. человек) и Армении (23,6 тыс. человек). Далее следуют визитеры из Азербайджана, Израиля, Украины, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Ирана и других стран.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

Лишь с 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, но по-прежнему пока остаются закрытыми для иностранных туристов сухопутные и морские границы Грузии.

В 2020 года Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров - в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. Доходы от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в прошлом году составили $541,7 млн - в 6 раз меньше, чем в 2019 году.