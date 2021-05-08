Население Калифорнии в 2020 году сократилось впервые в истории штата

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Население самого густонаселенного американского штата - Калифорнии - сократилось в прошлом году более чем на 180 тысяч человек - впервые с момента основания штата в 1850 году, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе Бюро переписи населения США предупредило, что Калифорния впервые потеряет одно место в Конгрессе США. После выборов штат, в котором живут более 39 миллионов человек, будет представлен 52 конгрессменами.

Associated Press поясняет, что в последние годы население других американских штатов растет быстрее, чем в Калифорнии. По данным анализа переписи, проведенного Калифорнийским институтом государственной политики, с 2010 по 2020 год в Калифорнию переехали около 4,9 миллиона человек, а порядка 6,1 миллиона жителей уехали в другие штаты.

По мнению республиканцев, это связано с высокими налогами, ценами на жилье и "прогрессивной политикой". Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом объясняет сокращение населения пандемией коронавируса. В 2020 году в Калифорнии от коронавируса умерли 51 тысяча человек.

Также, по данным агентства, в "доковидные" годы в Калифорнию переселялись 140-150 тысяч иностранцев, а в 2020 году - 29 тысяч. Локдауны по всему миру привели к сокращению числа иностранных студентов, приезжающих в Калифорнию, на 29%, или примерно на 53 тысячи человек.

Кроме того, в штате продолжает снижаться рождаемость.