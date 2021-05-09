Минздрав Казахстана опроверг данные экспертов США о COVID-смертности в республике

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Казахстана опроверг данные, опубликованные в исследовании американского Института показателей и оценки здоровья (IHME), о почти 82 тыс. жертв коронавирусной инфекции в республике.

В сообщении казахстанского Минздрава говорится, что с начала пандемии в стране от COVID-19 умерло 6 575 человек/

Согласно данным бюро национальной статистики, по итогам 2020 года количество умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане составило 4 729 человек, за четыре месяца 2021 года - 1 846 человек.

Отмечается, что по предварительным данным Бюро национальной статистики, количество умерших за 2020 год в сравнении с 2019 годом увеличилось на 21,8% (29 124 человека) и составило 162 613 человек против 133 489 человек. Таким образом, избыточная смертность составила 29 124 человек, что также опровергает заявленные цифры Института.

Oсновную долю "в структуре избыточной смертности, за исключением COVID-19 - 4 729 человек (16,2%), составила смертность от других заболеваний, а именно: болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, болезней нервной системы, инфекционных и паразитарных болезней".

Данные Минздрава Казахстана о более 6,5 тыс. умерших от коронавирусной инфекции превышают количество жертв, сведения о которых ежедневно публикует ведомство.

Так, согласно информации министерства, обнародованной в воскресенье, с 13 марта 2020 года по 8 мая 2021 года в Казахстане от COVID-19 с положительным ПЦР-тестом умерли 3 913 человек, а с 1 августа 2020 года по 7 мая 2021 года от коронавируса с отрицательным ПЦР - 831 человек. До августа 2020 года статистика жертв COVID-19 в Казахстане не учитывала умерших с коронавирусной пневмонией, не подтвержденной ПЦР-тестом.