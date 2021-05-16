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В Казахстане за сутки выявлено почти 2,5 тыс. заражений COVID-19

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 2 тыс. 505 случаев COVID-19 с положительным ПЦР, умерли 22 человека. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 358 тыс. 104 случая COVID-19. Минздрав также сообщил, что по состоянию на 16 мая лечение от коронавирусной инфекции (КВИ) продолжают получать 38 тыс. 625 человек.

Вместе с тем, по информации МВК, с начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 316 тыс. человек, в том числе 3 тыс. 166 - за последние сутки. По данным Минздрава Казахстана, за минувшие сутки от COVID-19 умерли 15 человек. Всего с начала пандемии в республике от коронавируса скончались 4 тыс. 54 человек.

Казахстан COVID-19 коронавирус

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