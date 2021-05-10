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Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российским военным пришлось поднимать в воздух истребители для опознавания воздушных целей над Черным морем, оказавшихся самолетами тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции, сообщил в понедельник Национальный центр управления обороной РФ.

Истребители Су-27 сопроводили французские самолеты над акваторией Черного моря.

"Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркивается в сообщении.

Су-27 Франция Черное море

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