Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российским военным пришлось поднимать в воздух истребители для опознавания воздушных целей над Черным морем, оказавшихся самолетами тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции, сообщил в понедельник Национальный центр управления обороной РФ.
Истребители Су-27 сопроводили французские самолеты над акваторией Черного моря.
"Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркивается в сообщении.