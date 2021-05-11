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Цена на газ в Европе подошла вплотную к январскому максимуму

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе прибавила за день еще 2,4% и уже вплотную подошла к зафиксированному в начале января максимуму. Газ растет вслед за ценой на выбросы углерода (и этому ралли пока не видно предела), в Европе снова прохладно и дождливо, снижаются поставки СПГ.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $327 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным всплеском котировок в Азии). Впрочем, расти до этой отметки котировкам осталось совсем немного.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $243 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

В минувшие выходные европейская отрасль немного увеличила закачку, пользуясь снижением спроса со стороны промышленности. В понедельник отрасль попыталась сохранить темпы инъекций. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (31,33%) находится на 13,09 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 2 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года. И уже можно не сомневаться, что в середине мае текущий уровень газа в ПХГ Европы станет минимальным за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (с 2011 года).

Принципиально новых объемов в газовом балансе Европы пока не ожидается. Остановились на ежегодную профилактику часть месторождений в Норвегии. На 17 мая назначен новый аукцион на дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на июнь. Пока на аукцион выставлены стандартные 15 млн куб. м в сутки - на таком уровне "Газпром" задействует дополнительные транзитные мощности Украины с начала года. Кроме того, у "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки. С конца марта "Газпром" стабильно прокачивает через Украину около 124 млн куб. м в день.

Поступление природного газа с терминалов по приему СПГ в газотранспортную сеть Европы в мае 2021 года снижается на 16% по отношению к уровню апреля, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Падение по отношению к маю 2020 года составляет 18%.

Нидерланды Норвегия СПГ

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