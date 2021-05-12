Актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американский актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет. Его сын Майкл Ллойд рассказал, что актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press.

Артист родился 8 ноября 1914 года в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси и начал играть в подростковом возрасте.

Ллойд в свое время сотрудничал с Чарли Чаплином, Жаном Ренуаром и Альфредом Хичкоком. Одной из самых знаменитых ролей для актера стала роль злодея в фильме Хичкока "Диверсант". За свою карьеру Ллойд снялся более чем в 60 картинах.

С 2014 года в Лос-Анджелесе 8 ноября отмечается как "День Нормана Ллойда".