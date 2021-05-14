Американка простирала лотерейный билет с выигрышем на $26 млн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Жительница Калифорнии утверждает, что купила в ноябре лотерейный билет, который выиграл $26 млн, но постирала его вместе с одеждой и от него ничего не осталось. Как сообщает AP, 13 мая истек срок, до которого можно было забрать приз розыгрыша SuperLotto Plus лотереи штата Калифорния.

Розыгрыш состоялся 14 ноября. Известно, что выигравший билет был продан в одном из магазинов в пригороде Лос-Анджелеса Норуоке. За выигрышем никто не пришел в установленный период 180 дней. О том, что пропадают $26 млн, сообщили телеканалы.

12 мая в этот магазин пришла женщина, которая сказала, что купила у них этот билет, положила в карман штанов, забыла о нем и постирала штаны. Как сообщила местной Whittier Daily News сотрудница магазина, женщину узнал менеджер и сказал, что в магазине ее знают и что покупка билета попала на видеокамеру. Запись с камеры передали сотрудникам California Lottery. В компании пообещали провести проверку.

Представитель California Lottery объяснила, что если билет был потерян, претендент может подать формальную заявку на выигрыш, но должен представить доказательства, что этот билет у него был, например, фотографии билета с обеих сторон.

Выигранную сумму $26 млн можно было получить в рассрочку, либо сразу, но с большим вычетом налогов. Предполагалось, что если за выигрышем никто не придет, эта сумма будет перечислена государственным школам.