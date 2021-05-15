Жертвами торнадо в китайском Ухане стали как минимум шесть человек

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Не менее шести человек погибли, 218 получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на город Ухань китайской провинции Хубэй. Об этом сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Вечером в пятницу в ряде районов города был зафиксирован ветер, скорость которого достигала 24 метров в секунду. В результате разрушены 85 и пострадали около 400 домов и строений, поломано большое количество деревьев, рухнул башенный кран.

Власти незамедлительно организовали спасательные работы с привлечением большого числа техники и поисковых собак. Всем пострадавшим, оказана помощь, они отправлены в медицинские учреждения. Продолжается устранение последствий стихийного бедствия.

Ухань известен как город, где впервые был выявлен коронавирус, вызвавший нынешнюю пандемию.