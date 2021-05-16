Ереван предложил провести заседание комитета секретарей совбезов ОДКБ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступил с предложением провести внеочередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает пресс-служба Совета безопасности Армении, секретарь Армен Григорян 16 мая направил письмо таджикскому коллеге, председателю комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Насрулле Махмудзоде и представил ему материалы о проникновении подразделений ВС Азербайджана в приграничные районы Армении. Копия письма направлена генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю.

Власти города Горис Сюникской области Армении сообщили в среду, 12 мая, о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Армения официально обратилась в ОДКБ. Кроме того, Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.