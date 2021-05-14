Пашинян попросил Путина о военной помощи

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

"Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи", - сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении.

По его словам, представитель 102-ой российской военной базы подключился к переговорам с представителями ВС Азербайджана по ситуации на границах Армении. "Примечательно, что наши карты и карты российской военной базы подтверждают наши утверждения о принадлежности данной территории (куда, как сообщила ранее армянская сторона, введены подразделения ВС Азербайджана - ИФ) и приграничных координат", - сказал Пашинян. Он сообщил также, что в пятницу переговоры прекращены, они возобновятся в субботу в 15:00.

Власти города Горис Сюникской области Армении сообщили в среду, 12 мая, о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Накануне Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении. Утром в пятницу Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана продолжают оставаться в Сюникской области.

В свою очередь в МИД Азербайджана назвали неадекватной реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы и призывали власти Армении не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях.