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Трое сирийских военных погибли под обстрелом боевиков в Идлибе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В зоне деэскалации Идлиб боевики напали на позиции правительственной армии. В результате трое сирийских военных погибли, четверо ранены, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, боевики вели обстрел по правительственным войскам Сирии в ночь на 16 мая в юго-западной части Идлиба из 120-мм минометов и установок ЗУ-23.

В Идлибской зоне деэскалации, добавил он, за сутки зафиксировано 39 обстрелов со боевиков.

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