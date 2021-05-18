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Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют сооружение новых энергоблоков на 2 АЭС в Китае

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Лидеры России и Китая в среду примут участие в начале строительства новых энергоблоков на Тяньванской АЭС и АЭС "Сюйдапу", сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Си Цзиньпин 19 мая примут участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на этих двух атомных станциях, говорится в сообщении пресс-службы.

Тяньванская АЭС находится в провинции Цзянсу, на берегу Желтого моря, "Сюйдапу" - в провинции Ляонин.

Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Путин и Си Цзиньпин примут участие в онлайн-формате в церемонии начала строительства в Китае еще одного объекта сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики. О каком именно объекте идет речь, дипломат не уточняла.

Владимир Путин Си Цзиньпин Китай

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